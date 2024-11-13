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Konya’da 5 düzensiz göçmen yakalandı!

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Konya’da 5 düzensiz göçmen yakalandı!
Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gerçekleştirdiği uygulama esnasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alındığı belirlendi.

Konya Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Karatay ilçesindeki bir uygulama esnasında durumundan şüphelenerek bir aracı durdurdu. Araç içerisinde 5 düzensiz göçmenle birlikte 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Trafik ekiplerince araca ise 32 bin 233 TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.

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