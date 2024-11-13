Konya’da 5 düzensiz göçmen yakalandı!

Konya Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Karatay ilçesindeki bir uygulama esnasında durumundan şüphelenerek bir aracı durdurdu. Araç içerisinde 5 düzensiz göçmenle birlikte 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trafik ekiplerince araca ise 32 bin 233 TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten men edildi.