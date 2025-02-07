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Konya’da avcılar GÜME gitti! 135 bin TL ceza

Fatih Bayram
İnternet Editörü

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Konya’da avcılar GÜME gitti! 135 bin TL ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri 2 avcıya 135 bin TL ceza uyguladı. 

Akgöl'de av yasak!

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında bulunan 3 adet angut kuşunu canlı mühre olarak kullanıp, tuzağa yaklaşan diğer kuşları avlamaya çalışan 2 avcı tespit edildi. Avcıların kamuflaj amaçlı kullandıkları güme ismi verilen barınaktan da kurduğu belirlendi. 

Kaçak avcılar güme gitti!

Koruma altındaki bölgede koruma altındaki su kuşlarını avlamaya çalışan 2 avcıya, Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı ve toplam 134.916 TL cezai yaptırım uygulandı. Avcıların kamuflaj amaçlı kurdukları güme de yakılarak imha edildi. 

5 kişi yakalandı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ereğli İlçe Şefliği ekipleri, her türlü avcılığın yasak olduğu Akgöl Tabiatı Koruma alanındaki denetimlerde toplam 5 kişiye işlem yaptı.

Güme nedir?

Güme; avcıların kamufle olmakta kullandığı, av hayvanlarının uzaktan fark edemediği, ahşap, bez ve fileden yapılan uzun süreli saklanma yeri anlamına geliyor.

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Yorumlar
  • MC
    Musa Çalışkanoğlu
    16 saat önce

    Bu kış günü koruma altındaki hayvanları avlamaya çalışan ve avlayanlar kendi çocuklarını ailelerini hiçmi düşünmüyorlar.Allah bu insanlara beklemedikleri anda bir felaket verir.

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