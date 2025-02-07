Konya’da avcılar GÜME gitti! 135 bin TL ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri 2 avcıya 135 bin TL ceza uyguladı.
Akgöl'de av yasak!
Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında bulunan 3 adet angut kuşunu canlı mühre olarak kullanıp, tuzağa yaklaşan diğer kuşları avlamaya çalışan 2 avcı tespit edildi. Avcıların kamuflaj amaçlı kullandıkları güme ismi verilen barınaktan da kurduğu belirlendi.
Kaçak avcılar güme gitti!
Koruma altındaki bölgede koruma altındaki su kuşlarını avlamaya çalışan 2 avcıya, Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı ve toplam 134.916 TL cezai yaptırım uygulandı. Avcıların kamuflaj amaçlı kurdukları güme de yakılarak imha edildi.
5 kişi yakalandı!
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ereğli İlçe Şefliği ekipleri, her türlü avcılığın yasak olduğu Akgöl Tabiatı Koruma alanındaki denetimlerde toplam 5 kişiye işlem yaptı.
Güme nedir?
Güme; avcıların kamufle olmakta kullandığı, av hayvanlarının uzaktan fark edemediği, ahşap, bez ve fileden yapılan uzun süreli saklanma yeri anlamına geliyor.