Konya’da bir avukat ile katibi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı
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Konya’da yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat ile katibi tutuklandı.
Konya Barosu'na kayıtlı avukat Musa D., iddiaya göre bir suça karışan müvekkiline, hakimlerle arasının iyi olduğunu ve davaya bakan hakime 100 bin TL rüşvet verip, ceza almamasını sağlayacaklarını söyledi. Müvekkili de iddiaya göre söz konusu parayı verdi.
Para vermesine rağmen ceza alınca dolandırıldığını anlayan müvekkil, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Musa D. ile olaya karıştığı öne sürülen başka bir avukatın katibi Sefer B.'yi 9 Aralık'ta ofislerinde gözaltına aldı.
Suçlamaları kabul etmeyen Musa D. ve Sefer B., dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
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