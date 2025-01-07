Konya’da bir iş yerinde çok sayıda silah parçaları ele geçirildi!

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarla önemli bir operasyona imza attı.
Çok sayıda silah parçası bulundu
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 1 Ocak 2025 tarihinde Beyşehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Şüpheli serbest bırakıldı
Aramalarda; 623 adet tabanca üst kapağı, 491 adet av tüfeği gövdesi, 23 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere ise el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
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