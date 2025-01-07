GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da bir iş yerinde çok sayıda silah parçaları ele geçirildi!

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Konya’da bir iş yerinde çok sayıda silah parçaları ele geçirildi!

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarla önemli bir operasyona imza attı.

Çok sayıda silah parçası bulundu

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, 1 Ocak 2025 tarihinde Beyşehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Şüpheli serbest bırakıldı

Aramalarda; 623 adet tabanca üst kapağı491 adet av tüfeği gövdesi23 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere ise el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER