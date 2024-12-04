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Konya’da büyük operasyon! Piyasa değeri 5 Milyon TL

Fatih Bayram
İnternet Editörü

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Konya’da büyük operasyon! Piyasa değeri 5 Milyon TL

Konya'da ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını alışveriş siteleri üzerinde piyasaya sürdüğü tespit edilen E.U. (43) gözaltına alındı.

825 bin adet ilaç ele geçirildi

İşyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 5 milyon TL olan 825 bin adet ilaç ele geçirildi. İlaçların kendisinin yaptığını ileri süren E.U'nun ilaçların üzerine kendi markasının logosunu yapıştırıp, öyle sattığı öğrenildi. 

Yasak ilaçları piyasaya sürdü

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  merkez Karatay ilçesinde 4 katlı depo kiralayan E.U'nun ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını alışveriş siteleri üzerinden piyasaya sürdüğünü belirledi.

Polis iş yerini takibe aldı

Bunun üzerine polis, E.U'yu ve işyerini takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda depoya operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri  5 milyon TL değerinde 825 bin adet ilaç ele geçirildi. İlaç kutuların üzerinde ise ABD menşeili olduğu yönünde yazılar ve E.U'nun kendisinin oluşturduğu markanın isminin olduğu belirtildi. İlaçları kendisinin yaptığını ileri süren E.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

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