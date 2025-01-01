GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da çocukların kanlı kavgası! Yaralı 13 şüpheli 14 yaşında

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da çocukların kanlı kavgası! Yaralı 13 şüpheli 14 yaşında
Konya’da iki çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Gece saatlerinde Karatay ilçesinde yaşanan olayda 14 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı.

Olay, gece saatlerinde Konya'nın Karatay İlçesi Doğuş parkında meydana geldi.

İddiaya göre park içerisinde 13 yaşındaki U.T.K. ve 14 yaşındaki arkadaşı E.K. arasında küfür etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANDI

14 yaşındaki E.K üzerinde bulunan bıçakla arkadaşını bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cinayet büro ekipleri şüpheli E.K' yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 


 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER