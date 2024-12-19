Konya’da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi: 3 tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önemli bir operasyona imza attıldı.
09-18 Aralık 2024 tarihleri arasında sürdürülen çalışmalar kapsamında, alınan duyumlar üzerine 2 şahsın aracında ve 1 şahsın işyerinde yapılan arama sonucu büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonda, 5 adet yivsiz ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 501 adet tabanca alt gövde ve tetik tertibatı, 514 adet tabanca şarjörü, 501 adet tabanca üst kapak, 495 adet tabanca icra mili, 490 adet tabanca icra yayı, 905 adet muhtelif tabanca parçası ve 741 adet tabanca pimi ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, 3 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak Seydişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
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