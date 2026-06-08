Konya’da fabrika yangını! Dumandan etkilenenler var

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın meydana geldi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

BİR İTFAİYECİ İÇERİDE KALDI

Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin fabrikanın içerisinde mahsur kaldığı öğrenildi.

YANGIN MOBİLYA FABRİKASINDA ÇIKTI

Yangın, Karatay ilçesi Sedirler Caddesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi üzerinde bulunan mobilya imalatı yapılan fabrikada meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER MALZEMELERİN BİR KISMINI DIŞARI TAŞIDI

Yangının fark edilmesinin ardından fabrikada bulunan işçiler, malzemelerin bir kısmını dışarı çıkardı.

Yangının etkisini artırmasında fabrikanın dış cephesinde kullanılan sandviç panel sisteminin önemli rol oynadığı öğrenildi. Alevlerin dış cephe kaplamasına ulaşmasının ardından panellerin arasında bulunan yalıtım malzemeleri de yanmaya başladı.Yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla yangının hızla yayıldığı belirtilirken, itfaiye ekipleri alevlerin üretim alanının tamamına ve çevredeki bölümlere sıçramaması için yoğun bir mücadele yürüttü.

YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürerken, içeride mahsur kalan itfaiye erinin ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın içerisinde mahsur kalan itfaiye eri Mehmet Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, mesai arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu.

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYECİLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen ve sinir krizi geçirdiği öğrenilen 2 itfaiye eri de ambulanslara alınarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

BİR SİVİL DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir sivil vatandaşa da sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Belediyelere ait su tankerleri ile AKOM ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Uzun süren müdahalenin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

VALİ AKIN, EMNİYET MÜDÜRÜ KOÇ VE BAŞKAN ALTAY ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yetkililerden bilgi alan Akın ve Altay, ekiplerin sahadaki müdahale sürecini yakından izledi.