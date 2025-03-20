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Konya’da “İlk Orucum, İlk İftarım’’ coşkusu!

Konya’da “İlk Orucum, İlk İftarım’’ coşkusu!
Meram’da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen “İlk Orucum, İlk İftarım“ programı, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Meram Belediyesi tarafından organize edilen programda, ilçenin uzak mahallelerinden gelen öğrenciler Başkan Mustafa Kavuş ile bir iftarda araya geldi. Program, hem çocukların heyecanı hem de keyifli atmosferiyle unutulmaz anlara sahne oldu.
Meram Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "İlk Orucum, İlk İftarım" programı bu yıl da büyük bir neşe ve coşkuyla gerçekleşti. Bu yıl ilk kez oruç tutmanın ve ilk iftarlarını açmanın heyecanını yaşayan çocuklara Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagöz de eşlik etti. Programa uzak mahallelerden gelen çocuklar, öğretmenleri ve okul yöneticileri de katıldı.  Çocuklar iftarı, kendileri için hazırlanan Hacivat-Karagöz, illüzyon gösterisi ve oyunlar eşliğinde bekledi.
 
 
BAŞKAN KAVUŞ İFTARINI MERAM'IN UZAK MAHALLELERİNDEN GELEN ÇOCUKLARLA AÇTI 
 
Programda yaptığı konuşmada "İlk Orucum, İlk İftarım” geleneğinin en anlamlı geleneklerden biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu sene de Meram'ın uzak mahallelerinden gelen çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek "Geleneklerimizde var olan tekne orucu, oruç satma' gibi etkinliklerle başlayan neşeli süreç ilk oruç ve ilk iftar ile devam ediyor. Hepimiz yaşadık bu güzellikleri. Gelenek haline getirdiğimiz ‘İlk Orucum İlk İftarım' programı, hepimizin kendi ailesinde uyguladığı bir gelenek ve örfümüzdür.” ifadelerini kullandı. 
 
 
BAŞKAN KAVUŞ; "RABBİM BİZLERİ DAİMA BÖYLE GÜZELLİKLERDE BULUŞTURSUN” 
 
 "İlk orucum ilk iftarım diyoruz ama aralarında orucunu tamamen tutan çocuklarımız olduğu gibi, on gün, onbeş gün tutanlar da var. Hepimiz böyle böyle başladık. Allah çocuklarımızın oruçlarını kabul etsin ve daim etsin." diye konuşan Başkan Kavuş, sözlerine şöyle devam etti; "Allah, bizleri ilerleyen zamanlarda çocuklarımız ve hocalarımızla birlikte güzel programlarda buluştursun. Allah, sağlık ve afiyetle bayrama kavuştursun. Nice Ramazanlara eriştirsin.” 
 
 
İftar programının sonunda, Başkan Kavuş, çocuklara "ilk oruç hediyesi" olarak akıl ve zeka oyunları hediye etti. 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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