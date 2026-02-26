Konya’da iki ilçede okullar tatil edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya’nın iki ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Haklapınar ilçesinde genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, öğrenciler ve personellerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla; ilçe Hıfsısıhha kurul kararıyla;

26 Şubat 2026 tarihinde, ilçe genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel, aynı tarihte idari izinli sayılacak. (Hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirler ilgili birimlerce alınacaktır.)

HADİM İÇESİNDE BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Hadim İlçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 26/02/2026 Perşembe günü Dedemli İlkokulu, Korualan İlkokulu, Korualan Ortaokulu Korualan Anadolu Lisesi, Aşağıhadim Ahmet Yavuz İlk ve Ortaokulu, Göynükkışla Fahri Dündar İlk ve Ortaokulunda taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine; karar verildi.

