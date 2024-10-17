Konya’da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar!

Konya 'nın Ereğli İlçesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 10 Ekim 2024 tarihinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine üç şahıs suçüstü yakalandı.

Olay yerine intikal eden Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı esnasında 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, kaçak kazıda kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında bir dalgıç pompası, bir dedektör, iki büyük hilti, iki projektör, üç kafa feneri, bir oksijen maskesi, bir baret, iki kürek, bir keser, bir çekiç, bir kazma, bir çift çizmeli, bir gözlük, altı çift eldiven, bir plastik kova, bir merdiven ve yaklaşık 100 metre kablo bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.