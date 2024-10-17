Konya’da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar!

Konya 'nın Ereğli İlçesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 10 Ekim 2024 tarihinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine üç şahıs suçüstü yakalandı.
Olay yerine intikal eden Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı esnasında 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, kaçak kazıda kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında bir dalgıç pompası, bir dedektör, iki büyük hilti, iki projektör, üç kafa feneri, bir oksijen maskesi, bir baret, iki kürek, bir keser, bir çekiç, bir kazma, bir çift çizmeli, bir gözlük, altı çift eldiven, bir plastik kova, bir merdiven ve yaklaşık 100 metre kablo bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
E
Eww
3 gün önce
Belki arama kurtarma yapıyorlardır :)
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”