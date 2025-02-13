Konya’da kaçak silah operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir iş yerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, Beyşehir ilçesinde suçla mücadele çalışmalarına devam ediyor. 11 Şubat 2025 tarihinde Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, bir iş yerine operasyon düzenlendi.
1.018 tabanca yarı mamul ele geçirildi!
Jandarma ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramada; 1 adet av tüfeği, 600 adet tabanca alt gövde, 441 adet tabanca namlusu, 152 adet tabanca üst kapak, 910 adet tabanca sürgü tutucu, 93 adet tabanca iğnesi, 1.018 adet tabanca yarı mamul namlu, 408 adet tabanca namlu ham maddesi, 152 adet tabanca gezi, 46 adet tabanca arpacığı, 17 adet tabanca mermi çekirdeği, 3 adet 9 mm tabanca mermisi, 47 adet muhtelif tabanca parçası ele geçirildi.
Serbest bırakıldı
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”