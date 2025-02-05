Konya’da kaçakçılara geçit yok! Operasyonlar devam ediyor

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi. 41 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 59 tabanca, 60 şarjör, 350 fişek, 146 bin 212 adet doldurulmuş makaron, 5 milyon 621 bin 200 adet boş makaron, 125 kg tütün, 245 paket elektronik sigara kartuşu, 91 elektronik sigara, 38 kg nargile tütünü, 100 puro, 1 sigara üretim makinesi, 5 litre alkollü içki, 1 cep telefonu, 1.108 adet gümrük kaçağı çeşitli elektronik cihaz ve 441 adet gümrük kaçağı medikal ürün ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hakkında arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken 1 şahıs cezaevine teslim edildi.
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