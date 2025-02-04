Konya’da kaçakçılık operasyonu! Piyasa değeri 5 milyon TL’yi buluyor

Edinilen bilgilere göre, 1 Şubat 2025 tarihinde Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Mersin'den Konya'nın Ereğli ilçesine kargo aracılığıyla büyük miktarda sahte/replika tişört gönderildiği tespit edildi.
Yapılan operasyonda, ünlü bir markaya ait ambleminin basılı olduğu 2.500 adet sahte tişört bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olarak belirlenen ürünlere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.