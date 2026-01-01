GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da kar yağışına rağmen kontrollü ulaşım sağlanıyor: Ekipler aralıksız çalışıyor!

Konya AKOM, Akşehir, Doğanhisar, Kemer ve Konakkale gibi ilçelerin bazı mahallelerinde kar yağışı ve buzlanmaya karşı gerekli kontrollerin yapıldığını bildirdi. Ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yollarda kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), il genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı yürütülen çalışmalar hakkında güncel bilgileri paylaştı. Yapılan duyuruya göre, birçok ilçede kritik güzergahlarda kontroller tamamlanarak güvenli ulaşım sağlandı.

Hangi Bölgelerde Yollar Açık?

AKOM'un son açıklamasına göre, kar yağışı ve buzlanmaya karşı alınan tedbirler neticesinde şu bölgelerde ulaşım tamamen açılmıştır:

Yunak: Meşelik – Kurtuşağı, Kurtuşağı – Ali Çomaklı arası ile Yeşilyayla yolu güzergâhları.

Ilgın: Mahmut Hisar, Beykonak ve Barakmuslu mahalle yolları.

Kadınhanı: Kadınhanı – Osmancık arası yol güzergâhı.

Akşehir & Tuzlukçu: Akşehir'e bağlı Cimendere ve Gözpınarı mahalleleri ile Tuzlukçu'ya bağlı Gürsu ve Erdoğdu mahalleleri arasındaki yollar.

Akşehir: Tekke, Engilli, Ilıcak ve Çakıllar mahallelerinde de ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Doğanhisar: Kemer ve Konakkale mahallelerinde gerekli kontroller yapılarak yollar trafiğe açıldı.

Kar Temizleme ve Tuzlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde greyder, kar küreme araçları ve traktörlerle yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, hem ana yolları hem de mahalle içi yolları açık tutmak için sistematik bir çalışma yürütüyor.

Özellikle buzlanma riski olan dik rampa ve viraj gibi kritik noktalarda yoğun tuzlama işlemi yapılarak araçların kayma ve kaza riski minimize ediliyor. Yetkililer, sürücülerin kış koşullarına uygun ekipmanlarla yola çıkmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

