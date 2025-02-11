Konya’da otomobile molotof kokteyli atıldı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde park halindeki bir otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotof kokteyli atıldı.
Olay, 23.40 saatlerinde Selçuklu ilçesi Bosna Hersek mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce park halindeki otomobile molotof kokteyli isabet etti.Arabaya çarpan molotof kokteyli yola savrularak ateş aldı. İçinde bulunan sürücü kendini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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