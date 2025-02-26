Konya’da Ramazan’a özel ışıklandırma

Konya’nın cadde ve çarşıları on bir ayın sultanı Ramazan ayına özel ışıklandırmalarla süsleniyor. Ramazan ayının barış, hoşgörü ve paylaşma mesajlarını vurgulayan özel ışıklandırma, enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle hayata geçiriliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalıların ve kente gelen misafirlerin Ramazan coşkusuna ortak olmak için çalışmalar yapıyor.
Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtmak amacıyla Türbe Önü Çarşıları, Tarihi Bedesten ve Mevlana Caddesi ışıklandırmalı motiflerle donatılıyor.
Özellikle akşam saatlerinde etkileyici bir atmosfer oluşturan ışıklandırmalar ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Ramazan ayının barış, hoşgörü ve paylaşma mesajlarını vurgulayan ışıklandırma motifleri, çevre dostu teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Enerji tasarrufu sağlayan sistemlerle donatılan süslemeler, hem estetik hem de sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.
Geçtiğimiz yıl da yapılan çalışma, Konyalılar kadar yerli ve yabancı misafirlerin de ilgisini çekiyor.
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