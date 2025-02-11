Konya’da silah sesleri yükseldi! Sabaha karşı kurşunlayıp kaçtılar

Olay sabah erken saatlerde Konya'nın Karatay İlçesi Akabe Mahallesi'nde yaşandı.
3 kurşun isabet etti!
Adliye karşısında bulunan iş merkezindeki bir iş yeri kurşunların hedefi oldu. ihbarla birlikte çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Güvenlik çemberi oluşturan polis iş yerine isabet eden 3 kurşun belirledi.
Kameralar kontrol ediliyor!
Olay yerinden delilleri toplayan polis ekipleri şimdi olayı gerçekleştirip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki kameralar da takip altında…