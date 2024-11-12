Konya’da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç neden öldü?

Olay Konya'nın Karatay ilçesindeki bir işyerinde yaşandı.
İddialara göre Tatlıcak Mahallesindeki bir fabrikada tuvalete giren 17 yaşındaki Tarık El-Deyab çalışanlar tarafından baygın halde bulundu.
Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ölüm sebebi araştırılıyor!
Yapılan ilk incelemede başında darbe tespit edilen gencin tuvalette düşerek yaralandığı ihtimali değerlendiriliyor.
Olayın yaşandığı fabrikada polis inceleme yaptı.
Soruşturma devam ediyor.