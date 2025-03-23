Konya’da takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı!
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Konya Amatör Lig Süper Grup’ta mücadele eden Kadınhanı Belediyespor takım otobüsüne, Üzümlüspor taraftarı taş ve yumurta atarak saldırdı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Konya Amatör Lig Süper Grup'ta mücadele eden Kadınhanı Belediyespor, bugün Beyşehir'de Üzümlüspor ile karşı karşıya kaldı. 2-1 mağlup olan Kadınhanı Belediyespor oyuncuları, jandarma eşliğinde takım otobüsüyle Üzümlü Mahallesi'nden ayrıldığı sırada rakip taraftarların taşlı ve yumurtalı saldırısını uğradı.
Otobüsün camları kırılırken, o anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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