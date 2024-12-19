Konya’da tarihi eser operasyonu! 51 adet sikke ele geçirildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyon düzenlendi.

55 adet tarihi eser ele geçirildi!

10 Aralık 2024 tarihinde, bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan arama sonucunda, 51 adet sikke, 2 adet tarihi eser obje, 1 adet cüzdan ve 1 adet mavi boncuk olmak üzere toplamda 55 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak, ele geçirilen malzemelere el konulmuş ve şüpheli şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.