GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da tefecilik operasyonu: 14 milyon TL değerinde senet ve çek ele geçirildi

Fatih Bayram
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tefecilik operasyonu: 14 milyon TL değerinde senet ve çek ele geçirildi
Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir şahıs, yüksek faizle borç para veren ve tefecilik yaptığı iddia edilen kişi hakkında şikayette bulundu.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran R.Ç. isimli şahıs, M.K. isimli bir kişiden 6 milyon 266 bin TL borç aldığını belirtti.

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Borcunu ödemek isteyen R.Ç., M.K. borcunun 13 milyon 826 bin TL olduğunu ve kendisinden fazla para istediğini, ayrıca tefecilik yaptığını ileri sürerek şikâyetçi oldu.

Yapılan ihbar üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek, şüpheli M.K.'nin aracında arama yaptı.

ARAÇTA 14 MİLYON TL DEĞERİNDE SENET VE ÇEK ELE GEÇİRİLDİ

Dün gerçekleştirilen operasyonda, araçta R.Ç.'ye ait olduğu tespit edilen toplam 7 milyon 466 bin TL değerinde (35) adet senet ve 7 milyon 285 bin TL değerinde (30) adet çek ele geçirildi.

Şüpheli M.K. hakkında, "tefecilik yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER