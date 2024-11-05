Konya’da tefecilik operasyonu: 14 milyon TL değerinde senet ve çek ele geçirildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, bir şahıs, yüksek faizle borç para veren ve tefecilik yaptığı iddia edilen kişi hakkında şikayette bulundu.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran R.Ç. isimli şahıs, M.K. isimli bir kişiden 6 milyon 266 bin TL borç aldığını belirtti.

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Borcunu ödemek isteyen R.Ç., M.K. borcunun 13 milyon 826 bin TL olduğunu ve kendisinden fazla para istediğini, ayrıca tefecilik yaptığını ileri sürerek şikâyetçi oldu.

Yapılan ihbar üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek, şüpheli M.K.'nin aracında arama yaptı.

ARAÇTA 14 MİLYON TL DEĞERİNDE SENET VE ÇEK ELE GEÇİRİLDİ

Dün gerçekleştirilen operasyonda, araçta R.Ç.'ye ait olduğu tespit edilen toplam 7 milyon 466 bin TL değerinde (35) adet senet ve 7 milyon 285 bin TL değerinde (30) adet çek ele geçirildi.

Şüpheli M.K. hakkında, "tefecilik yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.