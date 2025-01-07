Konya’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda bir operasyona daha imza attı.
3 Ocak 2025 tarihinde, Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 şahsın üst araması ve iki ayrı adrese yapılan baskında; 180 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.