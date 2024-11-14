Konya’da yangın paniği! Dumanlar bir anda yükseldi

Konya'nın Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Telsiz Sokak'ta çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.
Yangının, park ve bahçelerde kullanılan plastik ve kauçuk zeminin tutuşmasıyla başladığı belirtildi.
Boş bir arazide başlayan yangın sonrası yoğun siyah dumanlar bir anda yükseldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.