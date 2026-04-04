Konya’da yatırım tuzağı! Doktoru 11 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi

İnternet üzerinden ’Amerika merkezli yatırım şirketi’ yalanıyla Konya’da yaşayan bir doktoru 11 milyon 67 bin lira dolandıran şebekeye yönelik Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin kullandığı paravan şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 28,6 milyar liralık bir işlem hacmi tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Konya'da bir doktorun internette karşısına çıkan Amerika merkezli yatırım şirketine yatırım yapmak amacıyla şüphelilerle iletişime geçmesiyle başladı. Şebeke üyelerinin yönlendirmesiyle doktor, 10 Temmuz 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 21 ayrı işlemde, şüphelilere ait paravan şirket ve şahıs hesaplarına toplam 11 milyon 67 bin 500 TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan doktorun şikayeti üzerine emniyet güçleri, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla geniş çaplı bir tahkikat başlattı.

HESAPLARDA 28,6 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda, şebekenin bağlantıları ile kullandığı finansal yapı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin suçta kullandıkları şahıs ve paravan şirket hesaplarını inceleyen ekipler, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen toplam işlem hacminin 28 milyar 685 milyon 346 bin 316 TL olduğunu tespit etti. Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce 5 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

KONYA DAHİL 9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri, 31 Mart Salı günü operasyon için düğmeye bastı. Konya merkezli olarak İstanbul (10), İzmir (2), Adana (1), Antalya (1), Balıkesir (1), Batman (1), Gaziantep (1), Malatya (1) ve Sakarya'da (1) belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 2 kadının da bulunduğu toplam 19 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bulundukları illerden yakalanarak Konya'ya getirilen şüpheliler, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 16 şüpheli tutuklandı. Dosya kapsamında daha önce tutuklanan 5 şüpheliyle birlikte dolandırıcılık suçundan toplamda 21 şüpheli tutuklandı.

