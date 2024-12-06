Konya’daki deprem konutları incelendi

Konya'nın Meram ilçesi Kızılören Mahallesinde 8 Kasım 2021 tarihinde yaşanan 5,1 büyüklüğünde deprem sonrası yapılar ağır hasar almıştı.
Ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılar kontrollü şekilde yıkılmış, yıkımın hemen ardından inşaatına başlanan 22 adet afet konutunun yapımı tamamlanarak 2023 yılında hak sahiplerine teslim edildi.
Meram Kaymakamı Dr.Bayram Yılmaz, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş ve beraberindeki heyet ile birlikte bugün Kızılören Mahallesinde Deprem Konutlarında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında, projelerin durumu ve konut sahiplerinin geri bildirimleri değerlendirildi.