Konya’daki ölümlü kazada YENİ GELİŞME! Otomobilin çarptığı kadının kimliği belli oldu
Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kişinin Cennet Aşık (17) olduğu belirlendi. Aşık'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.
Ne olmuştu?
Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kadının üzerinden kimlik çıkmazken, polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, saat 19.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokakta meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı.
Kadın metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kimliği belli oldu
Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hayatını kaybeden kadının Cennet Aşık (17) olduğu belirlendi.
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