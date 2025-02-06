Konya Ereğli Nüfusu | 2024 -2025 Ereğli nüfus verileri; Ereğli’nin nüfusu ne kadar?

Konya Ereğli nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre Ereğli’de yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Ereğli’nin nüfusu ne kadar?

Konya'nın Ereğli ilçesinin nüfusu belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Konya'nın toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu.

SELÇUKLU İLK SIRADA!

Konya'da en fazla nüfusa sahip ilçeler arasında 700 bin 358 kişiyle Selçuklu, 385 bin 432 kişiyle Karatay ve 348 bin 71 kişiyle Meram yer aldı. Bu ilçeler, Konya'nın kent merkezini oluşturuyor ve nüfus artış hızlarında da yükseliş yaşandı.

MERKEZE UZAK İLÇELERDE EREĞLİ BİRİNCİ SIRADA!

Şehir merkezine uzak ilçelerde ise en çok nüfusa sahip ilçe Ereğli olurken, onu 93 bin 719 nüfusla Akşehir, 79 bin 629 nüfusla Beyşehir ve 68 bin nüfusla Çumra takip etti.

EREĞLİ'NİN NÜFUSU NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Ereğli'nin toplam nüfusu 156 bin 253 kişi oldu. Ereğli'nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 15,5 olarak kaydedildi.

KONYA VE İLÇELERİNİN 2024 YILI NÜFUS VERİLERİ