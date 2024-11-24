Konya Kulu gişelerinde kontrolden çıkan TIR devrildi: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Ankara - Niğde Otoyolu, Kulu Gişeleri yakınlarında E. U. idaresindeki 21 ACR 866 plakalı tır, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü E. U. ile yanında yolcu olarak bulunan oğlu 25 yaşındaki A. U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan ve bacağından ağır yaralanan A. U. ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi