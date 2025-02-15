Konya Malatya’daki 100 depremzede çiftin mutluluğunu paylaştı!

Malatya’da düzenlenen toplu nikah töreninde 100 depremzede çift dünyaevine girdi.

Konya, depremzedelere umut olmaya devam ediyor… Gençleri Evlendirme Mehir Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi'nin işbirliğinde depremin vurduğu Malatya'da yaşayan ve hayalleri enkaz altında kalan 100 çift, düzenlenen toplu nikah ve düğün merasimiyle dünya evine girdi.

"Yuvalar Kuruyoruz” projesi kapsamında yapılan düğün töreni Malatya Nikah Sarayında gerçekleşti.

Programa Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Malatya Milletvekilleri, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Saffet Köse'nin yanı sıra çiftlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam'ın evlilik kurumuna verdiği önemden bahsetti. Toplumun temel taşının aile olduğunun belirten Erbaş, "Ülkemizde yüzlerce, belki binlerce vakıf, dernek var, sivil toplum kuruluşları var ve on binlerce hayır sahibi var. Buradan açıkça ilan ediyorum. Yaptığımız hayırların en büyüğü, bana göre bir yuva kurmaktır." diye konuştu.

Evliliğin amacının nesil yetiştirmek olduğunu ifade eden Erbaş, gençlerden topluma örnek olacak bireyler yetiştirmesini istedi.

"Bizim zenginliğimiz genç nüfusumuz"

Gençlerin, çocukların nicelik ve nitelik olarak daha iyi noktalara gelmesiyle geleceğin daha da zenginleşeceğini belirten Erbaş, şöyle devam etti: "Bizim zenginliğimiz genç nüfusumuz, genç nüfusumuzun azalmaması lazım, böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi inşallah hep birlikte millet olarak, devlet olarak elbirliğiyle aşacağız. Bütün tedbirler bu yönde alınıyor. Devletimiz, kurumlarımız, bakanlıklarımız elbirliğiyle aileyi koruma noktasında, ailemizi geliştirme noktasında elinden geleni yapıyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız müthiş bir farkındalık oluşturuyor, müthiş bir duyarlılık oluşturuyor. İnşallah bu yıl bu duyarlılığı daha da artıracağız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 90 bin camimizde her cuma günü 22 milyon insan sadece camilerde bizim hutbelerimizi dinliyor. Hutbelerimizde milletimizi ilgilendiren konulara parmak basıyoruz. Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız, çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konusunu koyacağız."

Vali Seddar Yavuz da İslam'ın önem verdiği evliliğin aynı zamanda devletin de en önemli yapı taşı olduğunu ve ailenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu topraklarında hür ve bağımsız olmasının da teminatı olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise kurulan yeni yuvalarda güzel nesiller dünyaya gelmesini dileyerek depremin yaralarını sardıklarını ve kent olarak güzel günlere kavuşacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de deprem süreci atlatan şehri ayağa kaldırırken aile kurumunun de gelişmesi için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Malatya Belediye Başkanı Sami Er'in gençlerin nikahlarını kıydı, şahitliklerini ise Erbaş ve Yavuz yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ise dualarını etti.

Kıyılan nikahla birlikte Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun duasına hep birlikte amin denildi. Sonrasında ise takı merasimi gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çiftleri tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

KONTV'de canlı yayınlanan program takı töreni, halk dansları ve eğlenceli etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi