Konya’nın 3 ilçesinde süreç tamamlandı

Konya’nın Beyşehir, Kulu ve Selçuklu ilçesinde yapılan seçimlerin ardından yeni muhtarlar belli oldu.
Beyşehir ilçesine bağlı Mesutlar Mahallesi'nde vefat eden muhtar Hasan Tombak'ın ardından muhtarlık görevi için seçim yapıldı. 3 aday muhtarlık için yarıştı. Yapılan sayım sonunda adaylardan Mustafa Daraz 21 oy alarak seçimi kazanırken, Osman Uslu 20 oy, Ali Metin ise 17 oy aldı. Daraz, rakibine yalnızca 1 oy fark atarak Mesutlar Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.
Kulu ilçesinde iki mahallede seçim yapıldı
Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı ve Yeşiltepe mahallelerinde de muhtarlık seçimleri yapıldı. Vefat eden Yeşiltepe (Çöpler) Mahallesi muhtarının ardından yapılan seçimde Abdullah Can Parlak 69 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.
Ömeranlı Mahallesi muhtarının istifası ile boşalan mahalle muhtarlığı seçiminde ise Yasin Celep aldığı 774 oyla yeni muhtar seçildi.
Selçuklu ilçesinde de seçim yapıldı
Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi muhtarının vefatı ile boşalan muhtarlık seçiminde ise 7 aday yarıştı. Seçimlerde toplam 2 bin 210 oy kullanılırken, adaylardan Kadir Kağnıcıoğlu 707 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.
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