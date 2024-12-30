Konya’nın bu ilçesinde gurbetçi yoğunluğu! Çeşitli ülkelerden geliyorlar

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Konyalı gurbetçiler, Yılbaşı nedeniyle akrabalarını görmek ve özlem gidermek için memleketlerine dönüyor.

Yılbaşı nedeniyle belirli sayıdaki gurbetçi, memleketleri Kulu'ya gelmeye devam ediyor.

Başta İsveç olmak üzere Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsviçre, Belçika gibi ülkelerden gelen bazı gurbetçiler yeni yıla aileleri ve sevdikleri ile girebilmenin heyecanını yaşayacak.

Aralık ayının son günlerinde ilçeye gelen yabancı plakalı araçlarda da dikkat çekti.

Öte yandan nüfusunun iki katından fazlası yurt dışında yaşayan "Kuluforniya" olarak anılan Kulu ilçesine her yıl yaz tatilini geçirmek için dönen gurbetçiler, baba ocağında özlem giderirken ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor.

İsveç başta olmak üzere en fazla göçü İskandinav ülkelerine veren 52 bin kişinin yaşadığı Kulu'nun nüfusu, yaz aylarında ziyarete gelen gurbetçilerle 150 bine kadar çıkıyor.

(Ertan Özkök)