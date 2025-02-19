Konya’nın dev projesi TBMM kürsüsünde tanıtıldı

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin iş birliğiyle yapılan Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’ni TBMM’de anlatarak projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise projeyi mecliste tanıttığı için Milletvekili Özer’e teşekkür etti.

Türkiye'nin En Büyük İhya Projesi olan Dar-ül Mülk kapsamında çalışmalara başlanan Mevlana Türbesi arkası Kentsel Dönüşüm Projesi mecliste anlatıldı. AK Parti Konya Milletvekili Hakan Özer, "Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Karatay Belediyemizin iş birliğiyle Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin yapım süreci başladı. 100 bin m2 alanda yapılan çalışma Türkiye'nin en büyük ihya projesi Darülmülk'ün bir parçası olan bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY VE KILCA'DAN ÖZER'E TEŞEKKÜR Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Özer'e, "Darülmülk projemizin en önemli parçalarından biri olan Türbe Arkası Kentsel Dönüşüm Projemizi TBMM'de dile getiren Milletvekilimize teşekkür ederim." ifadeleriyle şükranlarını sundu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise "Şehrimizin merkezinde başlattığımız tarihi projemiz sadece Konya'mızın değil ülkemizin de turizm ve kültür alanındaki en kapsamlı çalışmalarından biri. Türbe Arkası'nda yürüttüğümüz Kentsel Yenileme Projemizin detaylarını TBMM'de değerlendiren Konya Milletvekilimiz Mustafa Hakan Özer Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum." diyerek teşekkür etti. Kaynak: Haber Merkezi

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