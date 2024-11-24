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Konya’nın merkez ilçelerinde tatil kararı çıktı!

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Konya’nın merkez ilçelerinde tatil kararı çıktı!
Konya’nın bu ilçelerinde eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle ara verildi. İşte 25 Kasım Pazartesi günü tatil olan okullar...

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Konya'nın 20 ilçesinde eğitime ara verildi!

KARATAY

Konya'nın Karatay ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle kırsal mahallelerinde (köyler) ​için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Karatay Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "25 Kasım 2024 tarihinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz kırsal mahallelerinde (köyler) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. 

MERAM

Konya'nın Meram ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle kırsal mahalleleri ​için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

SELÇUKLU

Konya'nın Selçuklu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle kırsal mahallelerinde bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

Konya kar tatili uygulanacak diğer ilçeler:

ALTINEKİN

Konya'nın Altınekin ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verilmiştir. 

BOZKIR 

Konya'nın Bozkır ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. 

DERBENT

Konya'nın Derbent ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. 

DEREBUCAK

Konya'nın Derebucak ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. 

KADINHANI

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. 

SARAYÖNÜ

Konya'nın Sarayönü ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. 

TAŞKENT

Konya'nın Taşkent ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. 

TUZLUKÇU

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. 

HALKAPINAR

Konya'nın Halkapınar ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli tüm okullar için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

YUNAK

Konya'nın Yunak ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle 25.11.2024 Pazartesi günü (Yarın) 1 gün süreyle taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verilmiştir.

HADİM

Konya'nın Hadim ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli tüm okullar için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

EREĞLİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

Ereğli Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. "İlçe genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenci ve personel güvenliğini sağlamak amacıyla taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.''

KARAPINAR

Konya'nın Karapınar ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

GÜNEYSINIR

Konya'nın Güneysınır ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli tüm okullar için  25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

EMİRGAZİ

Konya'nın Emirgazi ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Demirci ve Işıklar Mahallesi'ndeki okullarda bulunan taşımalı eğitim öğrencileri için 25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

DOĞANHİSAR

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli tüm okullar için  25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

CİHANBEYLİ

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli tüm okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için  25.11.2024 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir.

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #kar tatili

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