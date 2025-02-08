GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’nın üç büyüğü Konyalı değil!

Fatih Bayram
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın üç büyüğü Konyalı değil!

Konya, tarih boyunca birçok önemli şahsiyete ev sahipliği yapmış, özellikle Türkiye Selçuklu Devleti döneminde bir ilim ve irfan merkezi haline gelmiştir. Ancak Konya'nın en büyük manevi değerleri arasında sayılan Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin-i Konevi ve Şems-i Tebrizi aslında Konyalı değildir.

Moğal istilasından kaçıp Konya'ya yerleşti

Mevlana, 1207 yılında günümüz Afganistan sınırları içinde yer alan Belh şehrinde doğmuş, babası Bahaeddin Veled'in Moğol istilasından kaçışıyla birlikte ailesiyle Konya'ya yerleşmiştir. 19 yaşında geldiği Konya, onun hayatının en önemli durağı olmuş ve burada Mevlevilik geleneğini oluşturmuştur.

Konya'da birçok öğrenci yetiştirdi

Sadreddin-i Konevi ise Malatya doğumludur. Üvey babası olan ünlü mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi'nin etkisiyle ilim ve tasavvuf yolunda ilerlemiş, Konya'da önemli bir medrese kurarak birçok öğrenci yetiştirmiştir.

Mevlana ile tanışmak için Konya'ya geldi

Şems-i Tebrizi ise adından da anlaşılacağı üzere Tebriz doğumludur. Mevlana ile tanışmak ve ona hakikati anlatmak amacıyla Konya'ya gelmiş, burada Mevlana'nın düşünce dünyasına ciddi anlamda etki etmiştir. 

Bu üç büyük şahsiyet, farklı coğrafyalardan gelmiş olsalar da, kader onları Konya'da bir araya getirmiş ve bu şehir, onların ilmi ve manevi mirasıyla özdeşleşmiştir. Bugün Konya, hem Türkiye'de hem de dünyada bu isimlerle anılmaya devam etmektedir.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER