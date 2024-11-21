Konyalı genç antika perde furyasına ceket diktirerek katıldı

Son günlerde sosyal medyadaki babaanne-anneanne perdesi furyasına farklı bir açıdan yaklaşan Konyalı genç, babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirerek kendisine kıyafet yaptı. Ceketini giyip caddelerde gezen genç görenlerin dikkatini çekiyor.

Son günlerde sosyal medyada gündem olan babaanne-anneanne perdesi bu sefer satılmak için değil giyilmek için sandıktan çıktı. Babaannesinin çeyizinden kalan yaklaşık 50 yıllık perdeyi alan 19 yaşındaki Ömer Ünver, kendisine ceket diktirdi.

"Bundan sonraki hedefimiz ise bunun pantolonunu dikmek”

Antika perdeden gömlek yaptıklarını ve çok beğendiğini ifade eden Ömer Ünver, "Bu perdeler sosyal medyada epey bir ilgi çekti. Bizim elimizde de vardı bu perdeden. Bir fikir üreterek ceket, gömlek tarzı birşeyler yapmaya karar verdik. Yengeme verdik kumaşı dikti sağolsun. Böyle bir görüntü ile karşılaştık. Biz de bayağı memnunuz, hoşumuza gitti. Dışarıya çıktık, çarşıyı gezdik, güzel yorumlar aldık. Gerçekten de hoşuma gitti. Bunun pantolonunu, yeleğini dikmek istiyoruz” dedi.

Ömer Ünver'in babaannesi Adalet Ünver (70) ise, "Ömer torunum yanıma geldi, ‘çeyizlik perden var mı?' diye sordu. Sandığı açtık baktık ve bulduk. Daha sonra Ömer torunuma verdim. Gidip de geldiğinde kendine ceket diktirmiş çok hoşuma gitti” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA