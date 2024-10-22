Konyalıların sonbahar rotalarından! İsmiyle ürperten dağlara ilgi artıyor

Antalya- Konya arasında, Akseki ilçesi sınırlarında uzanan Giden Gelmez Dağları sonbahar renklerine büründü.

İsmi gibi korkutucu!

Ürpertici ismiyle ve efsaneleriyle ünlü Giden Gelmez Dağları, Orta Torosları oluşturan sarp kayalıklardan oluşuyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için özel bir stüdyo haline gelen dağlarda derin çukur ve çatlaklar bulunmasına rağmen özel bir gezi rotasına dönüştü.

Keskin ve sivri kayaların oluşturduğu Giden Gelmez Dağları, birçok tehlikenin yanı sıra her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Sonbahar renklerine bürünün dağlar insanları kendisine çekmeye devam ediyor.

Doğal stüdyo gibi!

Bölgenin doğal ışığı ve değişken hava koşulları, fotoğrafçılara yaratıcı çalışmalarını hayata geçirebilecekleri ilham verici bir atmosfer sağlıyor.

Giden Gelmez Dağları, doğanın sunduğu eşsiz deneyimleri ve görsel zenginlikleriyle her doğaseverin mutlaka keşfetmesi gereken bir yer.

Gezmek, spor yapmak ve fotoğraf çekmek için Konya ve Seydişehir'de buluşarak Giden Gelmez Dağlarına tırmanan ekip özel anlar yaşadı.

Ekip halinde tırmandılar!

Grup adına açıklama yapan Mevlüt Üzümcü, Bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Üzümcü açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Giden Gelmez Dağları, sarp ve hırçın görünümüyle tüyleri diken diken eden ve bir o kadar da heybetiyle görenleri etkileyen, keşfedilmeyi bekleyen bir Coğrafya… Tüm tehlikelerine rağmen yine de biz doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını cezbediyor. Üzerinde birçok uçurum, obruk ve mağara bulunan dağların kayaları çok keskin ve sivri… Bu özellikleri nedeniyle tırmanması oldukça zor ama zirvede bulutların üzerinde bulunmak çok güzel bir duygu… Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdik. Herkesi bu muhteşem dağların sunduğu güzellikleri keşfetmeye ve fotoğraflamaya davet ediyoruz”