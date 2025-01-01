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Kulu’da 2024 yılında 540 çiftin nikahı kıyıldı

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Kulu’da 2024 yılında 540 çiftin nikahı kıyıldı

Kulu İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2023 yılı içerisinde 512 çiftçin nikahını kıydı. 2024 yılında ise 28 çift artarak bu rakam toplamda 540 oldu.

 

2022 yılında 508 olan rakam, 2021 yılında ise bir önceki yıla oranla en yüksek artış yaşandı. İlçede yaklaşık 596 çift dünya evine girmişti.
 
Kulu'da bu rakam 2024 yılında ise 540 oldu. Belediyesi Evlendirme yetkilileri, ilçe'de en yüksek oranın 2021 yılında olduğunu belirterek, evlenen çift sayısında artış yaşandığını ancak bu yıldan sonra kademeli düşüş yaşandığını ifade ettiler.

Evlendirme Memurluğu yetkilileri ayrıca Nikah işlemlerinde kayıt ve diğer yazışmalar bilgisayar ortamında yapıldığını, gerekli tüm evrakların getirilmesinin ardından en kısa sürede nikah töreni için randevu verildiğini ifade ettiler.

Nikah için müracaatların erken yapılmasının daha iyi olduğunu belirten yetkililer şunları söyledi: "Nikah işlemlerinin son ana bırakılmaması gerekir. Çünkü olası eksiklikler yüzünden nikah işlemlerinde gecikmeler söz konusu olabilir. Bu gibi duruma düşülmemesi için çiftlerimizin evlilik işlemlerini son güne bırakmamalarını istiyoruz. Mevsim itibariyle yaz aylarında zaman zaman yapılan düğünlerde artış görüyoruz. 2024 yılında 540 çiftimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. 2023 yılında ise toplamda 512 çiftimizin nikahını kıymıştık. " 

(Ertan Özkök)

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