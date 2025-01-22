Kulu’da muhtarlar bir araya geldi! Toplantıda sorun ve talepler dinlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde 46 mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısı düzenlendi.

Kulu Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Küçükçelik, Mehmet Ali Baran, AK Parti İlçe Başkanı Adil Görgülü, Kurum Amirleri, STK Temsilcileri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

MAHALLE MUHTARLARIN SORUN VE TALEPLERİ DİNLENDİ

Toplantı, ilçe mahallelerinde yürütülen ve yürütülmesi planlanan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyerek yapılması gereken çalışmalar konusunda koordineli olarak hareket edeceklerini ifade etti.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK

Toplantıda, hastane kavşağı, EDS, Doğalgaz bağlantıları, kanalizasyon, altyapı, parke taş çalışmaları ile yol, içme suyu, ve temizlik gibi konu başlıkları da ele alındı.

Belediye ve mahalle muhtarlarının işbirliği ile "Daha Yaşanır Bir Kulu" hedeflediklerini belirten Başkan Sertdemir, toplantıların devamının geleceğini iletti.

(Ertan Özkök)