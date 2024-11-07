Müge Anlı’da skandal Konya olayı! Sır cinayet deşifre ediliyor: 3 çocuk babası adamı kim öldürdü?

55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu, 16 Ağustos 2023 günü Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Adabağ köyündeki Ayçiçek tarlasına sulama hortumlarına bakım yapmaya gidip sırtından ve ensesinden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için eski eşi Canan Şekerci ve oğlu Mustafa Tuzlu stüdyoya geldi. 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu’yu kim öldürdü? İşte detaylar..

Ereğli'de geçtiğimiz yıl işlenen gizemli cinayet Müge Anlı'nın programına taşınarak tekrar gündeme geldi. Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Adabağ köyünde 16 Ağustos 2023'te tarlasını sulamak için ayçiçeği tarlasına giden 55 yaşındaki Ahmet Tuzlu, arkasından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen katil veya katiller henüz bulunamadı.

İHANET NEDENİYLE BOŞANMIŞLAR

Ahmet Tuzlu'nun eski eşi Canan Hanım ve oğlu Mustafa Tuzlu, bu trajik olayı aydınlatmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Canan Hanım, Ahmet Tuzlu ile 32 yıl evli kaldığını ve 2002 yılında ihanet nedeniyle boşandıklarını belirtti.

KÖYDE KARMAŞIK KISKANÇLIK ZİNCİRİ

Olayların kökeninde Tuzlu'nun iki kadınla yaşadığı iddia edilen ilişkilerin yer aldığını anlattı.

Ahmet Bey'in uzun süredir ailelerinin yakın çevresinde bulunan Hanim isimli kadının kendisine gelerek, Ahmet'in Kadriye adlı başka bir kadınla ilişkisi olduğunu söylediğini belirtti. Canan Hanım, bu ilişkilerin köyde karmaşık bir kıskançlık zincirini tetiklediğini öne sürdü.

Oğlu Mustafa, babasının Kadriye ve Hanim isimli iki kadınla ilişki yaşadığını, Kadriye'nin evli, Hanim'in ise dul olduğunu ifade etti. Kadriye'nin eşi Bahattin'in bu durumu öğrenmiş olabileceğini ve kıskançlık nedeniyle babasını öldürmüş olma ihtimalini düşündüğünü paylaştı. Ayrıca, Hanim'in kıskançlık nedeniyle Kadriye'nin kocasına Ahmet ile olan ilişkiyi anlattığı ve bu bilginin Bahattin'in tepkisine yol açarak cinayete sebep olmuş olabileceği konuşuluyor.

AHMET TUZLU'YU KİM ÖLDÜRDÜ?

Köy halkı ve Tuzlu'nun ailesi, katilin bulunması için bilgi sahibi olan herkesin yardımını bekliyor. Müge Anlı'nın programa taşıdığı bu olayın yakın zamanda aydınlatılması ve Ahmet Tuzlu cinayetinin çözülmesi umuluyor.