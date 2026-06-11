NEÜ’de yıldızlar geçidi!

Başarılı akademisyenleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Necmettin Erbakan Üniversitesi 6. Akademi Ödülleri Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

Törende; NEÜ'nün Yıldızları, NEÜ'nün Genç Yıldızları, Proje Performans Ödülü kategorilerinde başarılı olan akademisyenlere plaket ve ödülleri verildi. Ayrıca her yıl Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” yıllık etki listesinde yer alan 22 akademisyene başarı beratı ve önemli bilimsel çalışmaları ile kurumlarca düzenlenen projelerde ve yarışmalarda ödül alan akademisyenlere teşekkür beratları takdim edildi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, 3. Ana Jet Üs Komutan Vekili Albay Özgür Kılınçarslan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükegen, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Her başlangıç bir niyet, her süreklilik bir karakterdir. Bizler, kökleri derine uzanan büyük bir geleneğin taşıyıcılarıyız. Bugün burada kurumsallaşan, gelenekselleşen ve her yıl daha da kökleşen bir başarı iradesini selamlamak üzere toplandık. Gelenek, geleceğe doğru akan canlı bir nehirdir. Başarı ise bu nehrin yatağını bulan gür sesidir. Bilgi üretimini sürekli kılan, onu bir yaşam biçimi haline getiren yegâne unsur bu gelenek bilincidir. Biz, bu salonda toplanan seçkin toplulukla birlikte, akademinin asil geleneğini yarına taşıyoruz. Başarıyı istikrarın omuzlarına yüklüyoruz ve kalıcı hale getiriyoruz. Biz, meyve veren ağaçların gölgesinde büyüyen, her mevsim yeni sürgünler veren büyük bir aileyiz” dedi.

‘NEÜ Güçlü ve Kararlı Bir Yürüyüş İçerisinde'

Necmettin Erbakan Üniversitesinin son yıllarda güçlü ve kararlı bir yürüyüş içerisinde olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Zorlu, "Ulusal ve uluslararası alanda sürekli yükselen bir üniversiteyiz. Center for World University Rankings tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda, 95 ülkeden 21 bini aşkın üniversite arasında ilk yüzde 7,5'lik dilimde yer alıyoruz. 2025 yılına göre 36 basamak birden yükselerek 1588'inci sıraya ulaştık. Son beş yılda dünya sıralamasında tam 172 basamak ilerledik. Bu büyük ivme, planlı bir çalışmanın, sarsılmaz bir istikrarın ve adanmışlığın tabii bir sonucudur. Biz, adını Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dan alan bir üniversiteyiz. Bu isim bize açık bir istikamet verir. Bilimi, teknolojiyi, yerli ve millî kalkınmayı, üretimi ve medeniyet iddiasını birlikte düşünmeyi öğretir. Merhum Erbakan Hocamızın yerli ve millî kalkınma vizyonu, bugün bizim akademik yürüyüşümüzde güçlü bir rehberdir. O vizyon bize özgünlüğü emreder. Kendi ufkunu kurmayı, kendi insanına güvenmeyi, kendi medeniyetinin imkânlarını fark etmeyi fısıldar. Bilgiyi üretmeyi, teknolojiyi geliştirmeyi öğütler. Başarıyı milletin ve bütün insanlığın saadeti için istemeyi şart koşar. Biz de bugün tam olarak bu anlayışla çalışıyoruz. Zira bilim, varoluşu anlama ve anlamlandırma çabasıdır. Hakikatin peşinden gitmek, insanı ve evreni anlama yolunda atılan en soylu adımdır. Kıymetli hocalarımız, bu soylu yürüyüşün günümüzdeki sancaktarlarıdır. Onların ürettiği her makale, yazdığı her kitap, geliştirdiği her patent, evrensel bilgi birikimine sunulan eşsiz birer katkı, yarınlara aktarılan kalıcı birer değerdir” diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde insanlığın ağır acılar çektiğini, Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşananların herkesin yüreğinde derin yaralar açtığını aktaran Prof. Dr. Zorlu, "Bizler mazlumların yanında olmayı, insan onurunu savunmayı, bilimi merhametten ayırmamayı üniversite olmanın asli bir gereği sayıyoruz. Biz çok iyi biliyoruz ki bilim, merhametten koparsa eksik kalır. Teknik güç, ahlaki sorumluluktan ayrılırsa insanlığa fayda yerine zarar getirir. Akademi, mazlumların acısına ses olmakla kendi anlamını bulur” ifadelerini kullandı.

En Büyük Güç Kaynaklarımızdan Biri de Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'dır

"Bu kutlu yürüyüşte en büyük güç kaynaklarımızdan biri de Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'dır” diyerek konuşmasına devam eden Prof. Dr. Zorlu, "NEVA, üniversitemizin ideallerini gerçeğe dönüştürme yolunda bizlere her zaman yol arkadaşlığı yapıyor. Bu güçlü dayanışma ruhu, bizi birbirine kalpten bağlı büyük bir yuva kılıyor. Vakfımızın kıymetli yöneticilerine ve destekçilerine şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda, bu büyük başarıların ardındaki gizli kahramanlara, hocalarımızın kıymetli eşlerine ve çocuklarına da şükran borçluyuz. Onların gösterdiği sabır, anlayış ve fedakârlık, bugün sahnede alkışladığımız başarıların en güçlü temeli ve yuvasıdır. Ödül alan tüm hocalarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin ve insanlığın ufkunu aydınlatan çalışmalarınız daim olsun. Rabbimden niyazım şudur: İlmimizi faydalı eylesin. Gayretimizi bereketli kılsın. Kalbimizi merhametten, aklımızı hakikatten ayırmasın, yolumuzu umutsuzluktan muhafaza eylesin. Necmettin Erbakan Üniversitesini şehrine, ülkesine, aziz milletimize ve insanlığa daha büyük hizmetler sunan güçlü bir ilim ve irfan yuvası olarak nice başarılara ulaştırsın. Sizleri saygıyla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Akademisyenlerimiz, Üniversitemizin, Şehrimizin ve Ülkemizin Gurur Kaynağıdır

Bir şehrin kalkınmasının, fiziki yatırımlarla beraber, o şehre ruh veren, vizyon katan üniversitelerinin akademik ve bilimsel başarısıyla mümkün olduğunu ifade eden Konya Valisi İbrahim Akın, "Bu noktada üniversitelerimiz, hem meslek edindiren eğitim kurumları hem de şehirlerin ve ülkelerin ilim sermayesini büyüten, toplumsal kalkınmanın da lokomotifi olan merkezlerdir. Nitekim Necmettin Erbakan Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu akademik yetkinlik ve ürettiği projelerle bu misyonu en güçlü şekilde sürdürmektedir. Konya'mız köklü tarihi mirasını bugün Necmettin Erbakan Üniversitemiz gibi dinamik ve üretken eğitim kurumlarımızın başarılarıyla taçlandırmaktadır. Ödüllerini takdim edeceğimiz akademisyenlerimiz, üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağıdır. Türkiye'de yalnızca sayılı üniversiteler tarafından uygulanan ödül programında bilim insanı ve genç bilim insanı kategorilerindeki başarılar, geleceğimizin ne denli emin ellerde olduğunun da kanıtıdır. Fen, sağlık ve sosyal eğitim alanlarında yapılan disiplinler arası araştırmalar ülkemizin uluslararası arenadaki rekabet gücünü de artırmaktadır. Kıymetli akademisyenlerimizin gayreti Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ve bilim yarışında daima önde bir üniversite olma hedefinin en büyük itici gücüdür. Hakeza devletimiz, nitelikli bilginin üretilmesi ve küresel ölçekte katma değere dönüşmesi için tüm imkanlarıyla bilim dünyamızın yanındadır. İftihar ettiğimiz bu başarı vesilesiyle başta Sayın Rektörümüz olmak üzere, üniversite yönetimimizi ve bu sürece omuz veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nı gönülden tebrik ediyorum. Zihinlerini, emeklerini ve kalplerini bilimin ve insanlığın hizmetine sunarak ödül almaya hak kazanan tüm bilim insanlarımızı şahsım ve Konyalı hemşerilerim adına en kalbi duygularımla kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.

NEÜ 16 Yılda Çok Büyük Başarılar Elde Etti

Programda yaptığı konuşmada Türkiye Ulusal Ajansı'nın yürüttüğü çalışmalar, gençlere ve eğitim kurumlarına sunduğu fırsatlar ile uluslararası iş birliklerine sağladığı katkılara değinen Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da, Necmettin Erbakan Üniversitesinin kendilerine en çok proje yazan üniversitelerden biri olduğunu, 16 yıllık bir üniversite olmasına rağmen çok büyük başarılar elde ettiğini dile getirdi.

"Bizim inancımızda alimler, peygamberlere varistirler. Kâinatın efendisi Peygamber Efendimiz, ‘Her kim bir alimi ziyaret ederse, beni ziyaret etmiş gibidir. Her kim ki bir ilim meclisinde bulunursa, bir alimle oturursa benimle oturmuş gibidir.' demiştir” ifadelerini kullanarak konuşmasına devam eden Astarcı, "Üniversitelerimiz ilim yuvalarıdır. Her iş zordur ama, bir insanı yetiştirmek kadar zor başka bir işin olmadığını düşünüyorum. Çünkü akademisyenlerimizin malzemesi eşref-i mahlukattır. İnsanı şekillendirmeye, bir konuda uzmanlaştırmaya gayret ediyorlar. Bir kuşun nasıl ki iki kanadı var. Bir kanadına akademisyenlerimiz çok ciddi emek sarf ediyorlar. Bir gencin dünyada kendisine bir yer edinebileceği ve insanlığa hizmet edebileceği bir meslek aşılıyorlar. Ama kuşun diğer kanadını da unutmamak lazım. O da zahiri ilmin yanında manevi ilmi hatırlatmaktır. Hiçbirimiz bu dünyaya vali, komutan, rektör, başkan olmaya gelmedik. Asli vazifemiz asla bu değil. Bir gencimiz bu ilmi neden tahsil ettiğini, tahsilinden sonra o görevini ne uğruna yaptığını bilmiyorsa boşa kürek sallıyor, ömür sermayesini tüketiyor demektir. Bizim tek bir vazifemiz var o da Allah'a kulluk etmektir. O yüzden gençlerimizi eğitirken Allah'ın emirlerini her fırsatta hatırlatmak gerekmektedir. Akademisyenlerimizin, gençlerimize sadece dünyada kendi geçimini idame ettirebilmeleri için gerekli bilgileri vermekten çok daha fazla görevi olduğunu dile getirmek istiyorum. Ödül almaya hak kazanan tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Akademisyenlerimizin Başarıları Konya'mız, Ülkemiz ve Bilim Dünyamız Adına İftihar Vesilesidir

"Selçuklu Darü'l-Mülk'ü Konya'mız, medreseleriyle, alimleriyle, irfan mektepleriyle ve yetiştirdiği büyük şahsiyetlerle asırlar boyunca bütün bir medeniyet coğrafyasına ışık tuttu” sözleriyle konuşmasına başlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da, "Necmettin Erbakan Üniversitemiz bu mirası daha da yukarıya taşıyarak şehrimizin akademik hayatına çok kıymetli katkılar sunmaktadır. Bugün burada ödüllendirilecek akademisyenlerimizin başarıları yalnızca üniversitemiz için değil, Konya'mız, ülkemiz ve bilim dünyamız adına iftihar vesilesidir. Bilimsel başarı uzun soluklu bir emeğin, sabrın, disiplinin ve adanmışlığın ürünüdür. İnanıyorum ki bu başarılar yeni çalışmalara, projelere ve daha büyük bilimsel atılımlara kapı aralayacaktır. Şehir ile üniversite arasındaki güçlü iş birliği hem akademik üretimi toplumsal faydaya dönüştürmekte hem de şehir yönetimine bilimsel bir perspektif kazandırmaktadır. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, üniversitelerimizi şehrimizin en kıymetli paydaşları arasında görüyoruz. Ulaşım, çevre, iklim değişikliği, akıllı şehir uygulamaları, gençlik çalışmaları, kültür, sanat ve sosyal hizmetlerimiz ve şehir planlamalarımız gibi birçok alanda üniversitelerimizin bilgi birikimlerinden istifade etmeyi son derece önemsiyoruz” dedi.

Springer Nature Türkiye Lisanslama Müdürü Merve Okur ise, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile 3 binin üzerinde dergi yayını yapan Springer Nature arasındaki iş birliği ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Program, sunumun ardından ödül törenine geçilmesiyle devam etti.

NEÜ'nün Yıldızları kategorisi, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında etki değeri en yüksek bilim insanları listesinde; Doç. Dr. Yasin Onuralp Özkılıç, Prof. Dr. Mehmet Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Seda Günaydın yer aldı.

NEÜ'nün Yıldızları kategorisi, Sağlık Bilimleri alanında etki değeri en yüksek bilim insanları listesinde; Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kılınç, Doç. Dr. Mustafa Turgut Yıldızgören, Prof. Dr. Selçuk Güven yer aldı.

NEÜ'nün Yıldızları kategorisi, Sosyal Bilimler alanında etki değeri en yüksek bilim insanları listesinde ise; Doç. Dr. Hasan Kazak, Prof. Dr. Mikail Batu, Doç. Dr. Emre Kolay yer aldı.

NEÜ'nün Genç Yıldızları kategorisinde, Sağlık Bilimleri alanında etki değeri en yüksek genç bilim insanları; Arş. Gör. Hilal Yalın Özdemir, Arş. Gör. Ömer Faruk Çavdar, Arş. Gör. Hatice Yılmaz yer aldı.

NEÜ'nün Genç Yıldızları kategorisinde, Sosyal Bilimler alanında etki değeri en yüksek genç bilim insanı; Arş. Gör. Büşra Yılmaz, Arş. Gör. Andaç Akçakese, Arş. Gör. Emine Nur Şen yer aldı.

NEÜ'nün Genç Yıldızları kategorisinde, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında etki değeri en yüksek genç bilim insanı; Öğr. Gör. Mehmet Bilban, Arş. Gör. Dr. Canan Sevinç Şaşmaz yer aldı.

Proje Performans Ödülü kategorisinde, Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimleri alanında; Dr. Öğr. Üyesi Atıf Emre Demet yer aldı.

Proje Performans Ödülü kategorisinde, Sağlık Bilimleri alanında; Doç. Dr. Hakan Yasin Gönder yer aldı.

Proje Performans Ödülü kategorisinde, Sosyal Bilimleri alanında; Prof. Dr. Hatice Yıldız Durak yer aldı.

Stanford Üniversitesi "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” yıllık etki listesinde Prof. Dr. Adnan Özdemir, Prof. Dr. Ali Tor, Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Prof. Dr. Serdar Akbayrak, Prof. Dr. Derya

Arslan Danacıoğlu, Prof. Dr. Emrah Torlak, Prof. Dr. Erhan Zor, Prof. Dr. Hatice Yıldız Durak, Prof. Dr. Kültigin Türkmen, Prof. Dr. Lokman Gemi, Prof. Dr. Mahmut Deniz Yılmaz, Prof. Dr.

Mehmet Yavuz, Prof. Dr. Muammer Özgören, Prof. Dr. Nermin Bilgiçli, Prof. Dr. Sencer Buzrul, Prof. Dr. Hüseyin Haklı, Doç. Dr. Durmuş Sert, Doç. Dr. Emrah Madenci, Doç. Dr. Mehmet Emin

Çetin, Doç. Dr. Mehmet Ergün Hatır, Doç. Dr. Seçkin Akın ve Doç. Dr. Yasin Onuralp Özkılıç yer alıyor.

Önemli bilimsel çalışmalardan dolayı saygın kuruluşlar tarafından kendilerine ödül verilen isimler; Prof. Dr. Saniye Söylemez, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali Sevimli, Prof. Dr. Hatice Yıldız Durak'a teşekkür beratı takdim edildi.

Alanlarında başarılı olan akademisyenlere ödül ve plaketlerinin verilmesinin ardından protokol üyeleri, üniversite yönetimi ve akademisyenlerin yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

(Ali Asım Erdem)