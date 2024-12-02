Nezahat Keleşoğlu’na veda! Konya’da toprağa verilecek

Eğitim gönüllüsü ve hayırsever işadamı, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı, Selçuk Ecza Deposu ve As Ecza Deposu’nun kurucusu Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu’nun eşi Nezahat Keleşoğlu hayatını kaybetti.
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın kurucularından, hayırsever kimliğiyle tanınan Nezahat Keleşoğlu (1929), 95 yaşında hayata veda etti.
Nezahat Keleşoğlu'nun cenazesi, 3 Aralık 2024 Salı günü Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde saat 10.00'da yapılacak törenden sonra Büyük Parsana Camii'nde öğle namazına müteakip, Musalla Mezarlığı'na, eşi Merhum Ahmet Keleşoğlu'nun yanına defnedilecek.
NEZAHAT KELEŞOĞLU KİMDİR?
Ermenek eşrafından Mustafa Karpuzcu ve Ayşe Karpuzcu'nun kızı olarak hayata başlayan Nezahat Keleşoğlu 1949 yılında Ahmet Keleşoğlu ile hayatını birleştirmiştir. İlerleyen yıllar içerisinde Selçuk Ecza Deposu'nun kurulmasından sonra Yönetim Kurulu'nda ve şirket içerisinde muhtelif görevler almıştır. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'nın kurulmasında Ahmet Keleşoğlu'nun en büyük destekçisi olmuştur.
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