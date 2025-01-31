Selçuklu’da Cuma buluşmaları devam ediyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları“ kapsamında Fatih Mahallesi Karatay Sanayi Yeni Camii’nde sanayi esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi'nin Selçuklu'nun her bir mahallesinde istişare kültürü çerçevesinde bir araya geldiği Cuma buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Sanayi Yeni Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Cuma namazı sonrasında esnaflardan gelen talep ve önerileri dinledi.

Cuma programında Başkan Pekyatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'yu hemşehrilerimizle birlikte geleceğe taşımaya devam edeceğiz"

Selçuklu'nun geleneği haline gelen Cuma Buluşmalarının ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi ve yerinde çözüm üretmeye büyük katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, "Fatih Mahallemizde Karatay Sanayi esnafımız ve hemşehrilerimizle birlikte Cuma bereketine ortak olduk. Belediyecilikte benimsediğimiz ortak akıl prensibinden kopmadan hemşehrilerimizle birlikte Selçuklu'yu geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Selçuklu'da birçok alanda hizmet üretirken sakinlerimizin bu hizmetlerden sağlıklı bir şekilde yararlanabilmesi bizim için büyük anlam taşıyor. Bu ilke ve anlayışla insanımıza eğitimden, kültüre, fiziki altyapıdan, sağlığa sosyal ve kültürel etkinliklerden daha birçok alanda hizmet üretmeye devam edeceğiz. Selçuklu sadece bugün değil gelecekte de Türkiye'nin örnek belediyeleri arasında olmaya devam edecek. Tüm bu çalışmalarımızda bizlerin yanında olan ve desteklerini her zaman hissettiğimiz hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.