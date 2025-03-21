TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan, Nevruz Bayramı mesajı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk dünyasında baharın müjdecisi olan 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altay, mesajında, Nevruz'un kardeşliğin, dayanışmanın, sevgi ve barışın sembolü olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Yeni bir başlangıcın, yenilenen umutların ve uyanışın habercisi olan bu güzel gün, aynı zamanda toprağın yeniden hayat bulduğu, doğanın canlandığı ve bereketin arttığı bir dönemi ifade eder. Gönüllerimizde sevgi tohumlarının filizlendiği, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, huzur ve kardeşliğimizin pekiştiği bir Nevruz diliyor, bu özel günün ülkemize, şehrimize, Türk dünyasındaki soydaşlarımıza ve tüm gönül coğrafyamıza sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun."
Kaynak: Haber Merkezi
#Konya#Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay#Nevruz Bayramı mesajı
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