Vali Akın ve Başkan Altay vatandaşlarla buluştu

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Kanat, Cuma namazı sonrası Marsan Sanayii Ahşap Doğramacılar Camii'nde esnaflar ve vatandaşlarla selamlaştı.
Cuma Buluşmaları kapsamında her hafta Konyalılarla buluştuklarını kaydeden Başkan Altay, "Valimiz Sayın İbrahim Akın ve Karatay Belediye Başkan Vekilimizle birlikte Marsan Sanayii Ahşap Doğramacılar Camii'nde esnaflarımızla, hemşehrilerimizle Cuma bereketini yaşadık. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.