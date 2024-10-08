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Anadolu Ateşi Konya’da! Biletlerinizi almayı unutmayın

Anadolu Ateşi Konya’da! Biletlerinizi almayı unutmayın
Dünya çapında ses getiren Anadolu Ateşi, 9 Ekim’de Konya’da sahne alıyor. Bu eşsiz gösteriyi kaçırmayın! Gösteri hakkındaki detaylar haberimizde...

 

Anadolu Ateşi'nin temel konsepti medeniyetler buluşmasıdır. Doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedeleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresidir. 

Anadolu Ateşi kültürler arası köprüler kuran benzersiz dans gösterisi ile Konya'da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

9 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenecek olan gösteri evrensel barış mesajlarını sanatın gücüyle birleştiriyor.

Hem görsel bir şölen hem de kültürel bir deneyim!

Anadolu Ateşi, doğu ve batı kültürlerini bir araya getirerek farklı dans disiplinlerini harmanlayan bir sanat eseri olarak dikkat çekiyor. 

Halk danslarını bale modern dans ve diğer dans türleri ile sentezleyen bu gösteri izleyenlere hem görsel bir şölen hem de kültürel bir deneyim sunuyor.

Biletleri kaçırmayın!

Bu muhteşem gösteriyi yerinde izlemek istiyorsanız biletlerinizi bir an önce almayı unutmayın. 

Anadolu Ateşi Konya'da sizi bekliyor!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #Gösteri #Anadolu Ateşi #Selçuklu Kongre Merkezi

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