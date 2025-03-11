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Annem Ankara final mi yapıyor? Annem Ankara neden final yapıyor?

Annem Ankara final mi yapıyor? Annem Ankara neden final yapıyor?
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’u başrollerinde buluşturan Annem Ankara dizisi 15. bölümüyle final yapıyor. 13 hafta boyunca her çarşamba izleyicisiyle buluşan dizinin final tarihi ve günü netlik kazandı.

Annem Ankara dizisi, duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, final kararıyla hayranlarını üzdü. 20 Kasım 2024'te başlayan ve 90'lı yılların Ankara'sında bir annenin hayat mücadelesini anlatan yapım, 15. bölümüyle son kez seyirci karşısına çıkacak.

ANNEM ANKARA FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Annem Ankara'nın ekran macerası, 15. bölümüyle noktalanacak.  Dizi, 13 hafta boyunca her çarşamba akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluştu ancak son bölümün tarihi ve günü, kanalın yayın stratejisine bağlı olarak değişiklik gösterdi.

5 Mart 2025'te 13. bölümü yayınlanan dizi, bu hafta 12 Mart Çarşamba günü 14. bölümüyle ekrana gelecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, final bölümü için 23 Mart 2025 Pazar günü seçildi.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in olduğu "Eşref Rüya” dizinin 19 Mart çarşamba akşamı yayınlanmaya başlaması nedeniyle Annem Ankara'nın final bölümünün yayınlanacağı gün değiştirildi.

ANNEM ANKARA FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Annem Ankara'nın final bölümünün hangi gün yayınlanacağı, son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Normalde çarşamba akşamları ekrana gelen dizi, 15. bölümüyle veda ederken gün değişikliğiyle dikkat çekti.

Kulis bilgilerine göre, Kanal D finali 23 Mart 2025 Pazar akşamı yayınlamayı planlıyor.

ANNEM ANKARA NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Annem Ankara, reytinglerde beklenen başarıyı elde edemediği için 15. bölümde final yapma kararı aldı. Güçlü kadrosuna rağmen izlenme oranlarının düşmesi, diziyi erken bitişe zorladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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