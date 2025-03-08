Efecan Kültür öldü mü, neden öldü? Fenomen Efecan Kültür kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür’ün ölüm haberi, sevenlerini derinden üzdü. Efecan Kültür’ün vefatını, ünlü YouTuber Taylan Özgüç Danyıldız sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki, Efecan Kültür’ün ölümüne ne sebep oldu ve kaç yaşındaydı?
Genç sosyal medya fenomeni Efecan Kültür'ün ölümü, takipçilerini derinden üzdü. Efecan Kültür, "Mukbang" akımını benimseyerek, izleyenlerin diğer insanların yemek yediğini izlediği videolarıyla tanınıyordu. Peki, Efecan Kültür öldü mü ve nasıl hayatını kaybetti?
EFECAN KÜLTÜR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
TikTok fenomeni Efecan Kültür, geçtiğimiz aylarda aşırı kilolarından dolayı sağlık sorunları yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Acı haberi, YouTuber Taylan Özgüç Danyıldız, Instagram hesabından paylaştı. 24 yaşındaki Efecan Kültür, yaşamını yitirdi.
Taylan Özgüç Danyıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık." ifadelerini kullandı.
EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?
Efecan Kültür'ün TikTok'ta 155 bini aşkın takipçisi bulunuyordu.
Kültür, sık sık yemek yediği videolar paylaşıyor ve canlı yayın açarak kamera karşısında yemek yemesiyle tanınıyordu.
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