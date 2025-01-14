Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya Konyalılarla buluştu
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Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya, Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Şehir Konferansları kapsamında Kulu ilçesine geldi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kulu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen konferans, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Merkezi salonunda yapıldı.
Konferansta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, katılımlarından dolayı Yazar Alişan Kapaklıkaya'ya teşekkür etti.
Konferansa çok sayıda davetli katıldı!
Kululular ile buluşan Kapaklıkaya, "Mutlu Aile, Mutlu Çocuklar" konulu konferansı çerçevesinde ailenin önemi ve çocuk eğitimi konusunda örnekler, kendi yaşamından kesitler sundu.
Konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 10 yaşındaki Feyza Altundal'ın sergilediği müzik dinletisi ise büyük beğeni topladı.
Konferansın sonunda Başkan Sertdemir, Kapaklıkaya'ya teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim etti.
Düzenlenen konferansa, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Kapaklıkaya, konferans sonunda kitaplarını imzaladı.
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