Hazar Ergüçlü Kimdir?

Kıbrıs doğumlu oyuncu Hazar Ergüçlü, başarılarla dolu kariyeri ve yer aldığı dizilerle dikkat çekiyor. Şimdi Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ile gündemde.
1 Ocak 1993'de Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde doğan Hazar Ergüçlü, profesyonel oyunculuk kariyerine 2010 yılında Derviş Zaim'in Gölgeler ve Suretler filmiyle adım attı.
Tiyatro eğitimiyle başladığı sanat yolculuğunu, dizi ve sinema projelerinde gösterdiği başarılarla devam ettirdi.
Rol aldığı diziler
Hazar Ergüçlü, ilk olarak Kuzey Güney dizisindeki Simay karakteriyle tanındı.
Ardından Medcezir dizisinde Eylül, Yüksek Sosyete dizisinde Cansu gibi rolleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca Kar filmiyle önemli ödüller kazandı ve sinema kariyerinde sağlam bir yer edindi.
Şimdiki projesi: İnci Taneleri
Hazar Ergüçlü, 2024 yılında Kanal D'de yayımlanan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Başarılı oyuncu, bu rolüyle dikkatleri üzerine çekti ve performansıyla beğeni topladı Hazar Ergüçlü, kariyerindeki başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sizce en dikkat çekici rolü hangisiydi?
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